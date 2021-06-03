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ما الإجراءات المطلوبة للسفر للخارج لاستئناف العمل؟

04:01 ص الخميس 03 يونيو 2021
ما الإجراءات المطلوبة للسفر للخارج لاستئناف العمل؟

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موافقة وزارة الصحة والسكان على طلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التحصين ضد فيروس كورونا.

خصصت وزارة الصحة ١٧٩ مركزًا للتطعيم على مستوى الجمهورية، وكل مركز يحتوي على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر، وتم الاتفاق على سرعة وضع كافة التفاصيل على موقع وزارة الصحة ليتسنى للعاملين بالخارج التعرف على الأماكن.

وبحثت الوزيرتان طلب آخر للمصريين بالخارج وهو توثيق شهادة اللقاح، حيث تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقًا لطلب عدد من الدول.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للراغبين في السفر خارج مصر، في ظل جائحة كورونا، وذلك على النحو التالي:

- التوجه إلى مقر السفارة أو قنصلية البلد المراد السفر إليها، ومعرفة الشروط الخاصة بها والتي تختلف من دولة إلى أخرى.

- إجراء تحليل الـ PCR في المعامل المركزية والتابعة لوزارة الصحة، على أن يحصل على النتائج قبل السفر بــ 48 ساعة.

- توفر وزارة الصحة إجراء التحليل للمواطنين الراغبين في السفر للخارج مقابل 1200 جنيه للمصريين، و100 دولار للأجانب.

- الحصول على الشهادة من خلال الحجز إلكترونيا عبر موقع المعامل المركزية، وتسديد الرسوم بواسطة الفيزا.

- إرفاق ما يفيد أن الشخص قام بإجراء المسحة في أحد المعامل المعتمدة قبل السفر بـ 48 ساعة.

- الحصول على شهادة تفيد حصول الشخص على التطعيمات، ويتم منحها باللغة العربية، على أن تترجم وتوثق من خلال مكاتب الخارجية لاعتمادها ضمن أوراق السفر.

نبيلة مكرم وزارة الدولة للهجرة وزارة الصحة العاملين بالخارج

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