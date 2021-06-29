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متحدث الرئاسة ينشر فيديو لاستقبال السيسي في بغداد

10:09 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
متحدث الرئاسة ينشر فيديو لاستقبال السيسي في بغداد

زيارة السيسي إلى العراق

كتب- محمد عبدالناصر:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، مقطع فيديو لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي، في بغداد، وسط مراسم استقبال رسمية، شملت الخيول والعزف الموسيقي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

وصرح راضي بأن الرئيس السيسي شكر الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

العراق الرئيس السيسي مصر الأردن مصطفى الكاظمي

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