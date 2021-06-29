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القاهرة 38.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (شديد الحرارة)

09:16 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
القاهرة 38.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء (شديد الحرارة)

الأرصاد

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية .

وقال الخبراء- في بيان اليوم- إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا بمحافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 35 26

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 38 17

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 25

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 22

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28

هذا المحتوى من

Asha
الأرصاد الطقس درجات الحرارة موجة الحر

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