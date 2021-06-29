وزير الأوقاف مهنئا بذكرى ثورة يونيو: تحية للقائد البطل الذي حمل روحه على كفه

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحية عظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يونيو.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، إن الرئيس السيسي حمل روحه على كفه إنقاذًا لمصر وشعبها العظيم، من يد جماعة الإخوان الإرهابية المتاجرة بالدِّين، والطريق المظلم التي أرادت جر الشعب المصري إليه.

ووجه وزير الأوقاف، التحية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصري العظيم الذي التف خلف قائده الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وقواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية.

وقال وزير الأوقاف:"آن لنا أن نفخر بما تحقق على يد هذا القائد الحكيم من إنجازات متعددة في مختلف المجالات، موضحًا أننا يجب أن نكون أكثر صلابة من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب والتحديات وفلول وأذناب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جهة، وفي مواصلة مسيرة البناء والتعمير من جهة أخرى".