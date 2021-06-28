المتحف الكبير: نقل مركب خوفو من منطقة الأهرامات لعرضها بالمتحف خلال أسابيع

القاهرة- (أ ش أ):

قال عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به إنه من المقرر نقل مركب الملك خوفو الأولى من مكانه الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى مكان عرضه الدائم بالمتحف، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف "مفتاح"، في تصريح، اليوم، أنه يجرى حاليًا متابعة آخر الإجراءات والتجهيزات الأثرية والهندسية اللازمة لإجراء تجربة محاكاة نهائية لعملية نقل المركب، والتي ستتم باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعْد، والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا؛ لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأوضح أن فريق العمل قد نجح مؤخرا في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى، وذلك لضمان وصول المركب بأمان لمقره النهائي بالمتحف الكبير.

وأكد أن تلك التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح، حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق، موضحا أنه تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءاً واحداً تمهيداً لعملية النقل النهائيه بعد الانتهاء من المتبقي من الأعمال الهندسية.