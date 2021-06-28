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رئيس "النواب" يحيل قانونَي "اقتناء الكلاب " و"العلامات التجارية" إلى اللجان المختصة

12:33 م الإثنين 28 يونيو 2021
رئيس "النواب" يحيل قانونَي "اقتناء الكلاب " و"العلامات التجارية" إلى اللجان المختصة

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعَي قانونَين مقدمَين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية، وهما:

1) مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، الصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية).

2) مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).

حنفي جبالي مجلس النواب العلامات التجارية لجان الشؤون الاقتصادية

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