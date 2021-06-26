وزير الزراعة: فتحنا 11 سوقًا جديدة.. و"مفيش أحلى من بطيخ السنة دي"

كتب- مينا غالي:

كشف السيد القصير وزير الزراعة، أن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة في العالم، وفي فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة.

وأضاف القصير خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، أن مصر صدرت بقيمة 33 مليار جنيه في 2020، كما فتحنا سوقًا يابانية لأول مرة في التاريخ، وكذلك أسواق جديدة في نيوزيلاندا والبرازيل.

وعن ما تردد من شائعات حول البطيخ هذا العام، قال: "مفيش أحلى من البطيخ السنة دي ويجب أن نتصدى للشائعات التي تتردد ونفرح بأنفسنا على ما نحققه من نجاحات".