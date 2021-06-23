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الهجرة تعلن انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ يوليو المقبل

01:59 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الهجرة تعلن انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ يوليو المقبل

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ يوليو المقبل، بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في إعداد المعسكرات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

وأضافت مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد ٤ معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

للتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:
‏ https://bit.ly/3dyYP6H

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة معسكر أبناء المصريين المصريين بالخارج ويل سبرينج

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