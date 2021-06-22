البابا تواضروس يستأنف اجتماعه الأسبوعي غدًا بعد توقف 63 يومًا

كتب مينا غالي

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة اجتماع الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني، غدا، والذي كان قد أعلن البابا توقفه خلال الاجتماع الأخير في ٢١ أبريل الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا، لتصل مدة توقفه إلى ٦٣ يوما.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأسبوعي للبابا في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، ويتم نقله عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماعه الأخير في ٢١ أبريل الماضي، طالب البابا تواضروس بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا والاهتمام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحة الجميع.

وقال إنه يمكن للكنائس إقامة أكثر من قداس خلال المناسبات الكنسية المقبلة بحيث تكون سعة الكنيسة ٢٥% فقط من مساحتها، فضلا عن أنه يمكن للشخص أن يشارك في مناسبة واحدة فقط حتى يترك الفرصة لغيره من أجل المشاركة ونوال البركة.



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