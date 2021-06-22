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وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة المقبلة بمسجد فرج بن برقوق بالعباسية

01:51 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة المقبلة بمسجد فرج بن برقوق بالعباسية

محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد فرج بن برقوق، بحي العباسية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول "صور الفساد ومخاطره"، وتذاع على الهواء مباشرة.

وتعد مدرسة فرج فرج بن برقوق تحفة معمارية على أرض القاهرة، بناه الناصر فرج بن برقوق عام 801 هـ-1398/1399م، وانتهى منها عام 813هـ-1410/1411م.

والمدرسة عبارة عن بناء ضخم نفذ على أن يخدم أغراضاً متعددة، وتضم مدرسة، وجامع وتربة لآل برقوق، واستغرق بناؤها 12 عاما، وتقي في حي العباسية بين شارع صلاح سالم وطريق النصر.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو “الفساد مخاطره وصوره المعاصرة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة مسجد فرج بن برقوق اللواء خالد عبدالعال

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