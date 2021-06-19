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يومان ويبدأ الصيف رسميا.. ما توقعات الأرصاد لطقس الأيام المقبلة؟

11:31 ص السبت 19 يونيو 2021
يومان ويبدأ الصيف رسميا.. ما توقعات الأرصاد لطقس الأيام المقبلة؟

الطقس


كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس المائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ويكون معتدل على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، حار على شمال.

وقال خبراء الهيئة، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالرغم من الاقتراب من بداية فصل الصيف والذي يبعدنا عنه يومين فقط، حيث لا يوجد أي ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة، بسبب التأثر المرتفع القادم من جنوب أوروبا.

وتابع الخبراء، المرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا يعمل على استقرار درجات الحرارة حيث تتراوح على القاهرة بين 34 إلى 35، والسواحل الشمالية، 28 درجة، وشمال الصعيد 36 إلى 38، بينما تصل على الجنوب لـ42 درجة.

وأكد الخبراء، أن نشاط الرياح مستمر والذي يلطف من حالة الجو ويعمل على خفض الإحساس بالحرارة.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، وتكون أشعة الشمس أكثر سطوعا، لذلك ننصح عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في هذا التوقيت وارتداء ملابس قطنية، وغطاء رأس، وتناول الماء والسوائل باستمرار.

الطقس فصل الصيف الأرصاد درجات الحرارة

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