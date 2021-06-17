سقوط "طبلية ونش" على رأس عامل تودي بحياته في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقى عامل على ونش لرفع الأجهزة وغرف الشقق السكنية مصرعه بعدما سقطت على رأسه طبلية الرفع في الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم الفيوم أول، بمصرع "محمد ع" - 25 عاما - مقيم بمنطقة سوق الفراخ بمدينة الفيوم.

تبين من تحريات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم الفيوم أول تحت إشراف اللواء صبري العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن الشاب يعمل على ونش هيدروليكي لرفع متعلقات المنازل من أثاث وأجهزة كهربائية، وأنه أثناء عمله اليوم الخميس، في رفع أثاث إحدى الشقق السكنية بالدور السادس بأحد الأبراج المجاورة لمستشفى التأمين الصحى، سقطت الطبلية المعلقة على عامود الونش على رأسه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، جرى نقل جثة العامل لمشرحة مستشفى التأمين الصحى، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى قررت التحفظ على الونش الهيدروليكي والتصريح بدفن جثة المتوفى ومباشرة التحقيقات.