السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات بالوجه البحري
كتب- أسامة علي:
قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خطي (القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية والعكس)، و(القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس)، وذلك اعتبارا من السبت 20/6/2021 بعربات محسنة.
وجاءت القطارات المعدلة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كالتالي:
أولا: خط (القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس).
- قطار 119 إكسبريس (القاهرة / منوف / طنطا / الإسكندرية) بعدد 10 عربات.
- قطار 118 إكسبريس (الإسكندرية / طنطا / منوف / القاهرة) بعدد 10 عربات.
ثانيا: خط (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس).
- قطار 687 إكسبريس (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود) بعدد 10 عربات.
وأكدت الهيئة، على أنه يعود يوم 21/6/2021 العمل بقطار 666 إكسبريس (إيتاي البارود / الخطاطبة / القاهرة) بنفس العربات والتركيب.
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان