القائد العام يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة (مرحلة أكتوبر 2021)

كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر2021، والتي سيتم استقبالها اعتباراً من يوم السبت الموافق 26/06/2021.

ونوضح في ما يلي شروط القبول:

أولاً: المؤهلات العليا

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021.

- خريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى أخر أغسطس 2021, والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 10/8/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 21/8 حتى 11/9/2021.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001؛ الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر يوليو 2021، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17/7/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 3/8 حتى 5/8/2021.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2001 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2019/2020، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) عام 2000، وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2019/2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة, على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 26/6/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5/7 حتى 2/8/2021.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات (العاديون):

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) من عام 2001 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 25/7/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 7/8 وحتى 19/8/2021.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم، أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوي المؤهلات (العاديين) فقط- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعى/ التمريض)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين لـ(المعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد، والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين؛ سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي: (اضغط هنا)

وكذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: (اضغط هنا)، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02)، وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).