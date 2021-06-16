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الحكومة تحسم الجدل بشأن تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

11:39 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
الحكومة تحسم الجدل بشأن تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لتداول رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا.

وأضاف المركز، في بيان الأربعاء: تم التواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة المتداولة التي تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وأن تلك الرسالة مزيفة، ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أنه لا يوجد أي دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (اضغط هنا).

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مصطفي مدبولي لقاحات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء

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