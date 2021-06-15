امتحانات الثانوية العامة 2021.. نائب وزير التعليم لمصراوي: تسليم أرقام الجلوس هذا الموعد​

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يجرى الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف حجازي لمصراوي، الثلاثاء، أنه سيتم إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة الخميس المقبل، وأنه سيتم تسليم الطلاب أرقام الجلوس يدويا في المدارس، إضافة إلى إرسال أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا التابلت إلكترونيا، مشددا على ضرورة استلام أرقام الجلوس يدويا لجميع الطلاب .