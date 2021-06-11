Masrawy logo white

مدبولي: الوقت الحالي يتطلب المزيد من التضافر لتلبية احتياجات شعوبنا

03:38 م الجمعة 11 يونيو 2021
مدبولي: الوقت الحالي يتطلب المزيد من التضافر لتلبية احتياجات شعوبنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا اليوم نجتمع في مدينة السلام شرم الشيخ، عقب أيام من الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التضافر لتلبية احتياجات شعوبنا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، الجمعة، أن اليوم نواجه وباء كورونا الذي يواصل الانتشار في الاقتصادات، وسط توزيعات غير عادلة للقاحات والقيود على السفر الذي يؤثر على الحركة.

وأشار مدبولي إلى أنه من التحديات التي نواجهها التضخم في ظل ماليات عامة منهكة، ومستويات دخول تراجعت، وهو الأمر الذي يزداد سوءا، فضلا عن النزاعات التجارية.

ولفت إلى أن القارة السمراء تعاني من تحديات ذاتية، ولا تزال الأكثر فقرا بين سكان العالم، رغم أن الله سبحانه وتعالى حباها بالشباب، فضلا عن الصراعات التي تهدم أي جهود تنموية.

وقال، إنه مع تعدد التحديات والصعاب، فأننا نعمل لتحويل هذه المحن إلى منح، مضيفا:"لدينا فرصا للتصنيع لتصبح القارة الإفريقية مصنع العالم، ونحتاج إلى تحويلات صناعية جذرية لخلق بيئة اقتصادية ممتعة ومتقدمة".

مصطفى مدبولي شرم الشيخ الاتحاد الإفريقي الاستثمار

الخبر التالى:

مدبولي بمنتدى شرم الشيخ: مهمتنا تحويل المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا