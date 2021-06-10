الحكومة: توصيل الغاز الطبيعي لـ 12.2 مليون وحدة سكنية



كتب- محمد غايات:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع البترول.

وبدأ الوزير عرض المشروعات بموقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن خطة الدولة للتوسع في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن 12.2 مليون وحدة سكنية تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي، بما يخدم حوالي ٥١،٨ مليون مواطن، مؤكداً أن نسبة 49% من هذا الرقم تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فحسب، لافتا إلى أن متوسط معدل التوصيل الأسبوعي يبلغ حالياً 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية يونيو 2021 تحقيق الخطة لتوصيل 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام 2021/2020، موضحاً أن هذا المشروع تسبب في تحقيق وفر يقدر بحوالي ٢١٩ مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابلها من دعم.

كما عرض وزير البترول موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهل ذلك بموقف خدمة قرى المبادرة بالغاز الطبيعي لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن هناك 59 قرية منها تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، و17 قرية جار تنفيذ الغاز بها من خلال المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لدعم توصيل المنازل، كما أن هناك 1327 قرية من المقرر خدمتها بالغاز من خلال المبادرة بتكلفة ١٦.٥ مليار جنيه، من بينها قرى منفذ لهم صرف صحي ويتم دراسة توصيلها بالغاز الطبيعي، وأخرى مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي وسيتم البدء في تنفيذها فور نهو الصرف الصحي بهم.

وأكد المهندس طارق الملا أنه وفقأً لمعدل مد شبكات الغاز الطبيعي خلال السنوات السبع السابقة، بالإضافة إلى الشبكات المتوقع تنفيذها للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي تخدم حوالي 4 ملايين وحدة سكنية أي نحو 16 مليون مواطن، بإجمالي أطوال 16 ألف كم، فإنه من المتوقع الوصول إلى مناطق كثيرة بمصادر طاقة نظيفة مما يساعد على تسهيل فرص الاستثمار في بناء المصانع والمنشآت التجارية، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وحول موقف تركيب العدادات مسبوقة الدفع فيما يخص الغاز الطبيعي، أكد وزير البترول أنه تم تركيب حوالي 326 ألف عداد، ومتوقع الانتهاء من تركيب عدد حوالي 600 ألف عداد بنهاية العام المالي 2021/2020.

وفيما يتصل بموقف توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، أكد الملا أن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعي لعدد 5625 من المخابز البلدية المدعمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2021، موضحاً أن عدد 4512 مخبزاً تم تسليم بياناتها لهيئة السلع التموينية، وتم استخراج تصاريح لعدد 3932 مخبزاً ومتبقي 580 تصريحاً جار استخراجها من هيئة السلع التموينية، كما أنه جاري العمل لتجهيز عدد 3932 مخبزاً لهذا الأمر، وقد تم تنفيذ الشبكات الخارجية لعدد 2971 مخبزاً والتركيبات لعدد 2067 مخبزاً وتم تحويل عدد 1093 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي حتى 30 يونيو 2021.

كما تطرق الوزير إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيــــارات، ومن ذلك تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات، لافتأً إلى أن إجمالي المحطات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ 1000 محطة، يبلغ عدد المحطات العاملة حتى تاريخه 333 محطة، كما بلغ عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نحو 101 مركزأً في يونيو 2021، ويصل عدد السيارات المحولة حتى الآن 363 ألف سيارة.

كما تطرق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقف تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذي وضع رئيس الوزراء حجر الأساس له الشهر الجاري، كأول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية ضمن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية نحو 7.5 مليار دولار، بمدة تنفيذ 47 شهراً، ويستهدف تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، لخدمة مشروعات التنمية وزيادة الناتج القومي، حيث يقوم على إنتاج مواد بتروكيماوية طبقا لاستراتيجية الدولة لإتاحة مواد تغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية مناطق قناة السويس وسيناء والصعيد، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 2.7 مليون طن منتجات بتروكيماوية، و 900 ألف طن منتجات بترولية، منها البولي إيثيلين، والبولي بروبلين، والإيثيلين جليكول، ووقود النفاثات، ومن المقرر أن يضم وحدة التقطير الجوي، ووحدة التكسير البخاري، ومجمع العطريات، والمرافق والوحدات المساعدة.

كما تناول وزير البترول موقف تنفيذ مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور في محافظة الإسكندرية، بتكلفة استثمارية نحو 2.3 مليار دولار، ويستهدف المشروع تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم وذلك بإضافة ٥ وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، وذلك للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لافتأً إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ستكون 1.3 مليون طن سولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتين، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال الهندسية التفصيلية لمشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بنسبة 95 ٪، وتبلغ نسبة تقدم الأعمال الفعلية 69٪ ، حيث تم تركيب جميع المعدات الرئيسية بالمشروع، وجاري التجهيز للقيام بتحديث نظام التحكم والتطفئة الآلية لكل الوحدات بالمصفاة، إلى جانب تركيب واختبارات وتشغيل وحدة البوتاجاز الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 1450 نقطة ربط بالمشروع بين الوحدات الحالية والوحدات الجديدة، مشيرأً إلى أنه تم الانتهاء من جميع المرافق الخارجية الخاصة بمياه التبريد والكهرباء، وسيتم الانتهاء من جميع المرافق الداخلية بالمشروع بنهاية العام الجاري.

وعرض وزير البترول موقف تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمعرفة شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول – أنوبك في محافظة أسيوط، بتكلفة استثمارية نحو 2.9 مليار دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2023، ويستهدف المشروع إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلي بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 1.6 مليون طن ســــــولار، و٤٠٠ الف طن نافتا، و١٠٠ الف طن بوتاجاز، و٦٥ الف طن كبريت، و٣٣٠ الف طن فحم.

واستعرض المهندس طارق الملا موقف تنفيذ مشروع وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول في محافظة السويس، والذي يستهدف إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت بطاقة انتاجية تصل الى 1200 طن أسفلت في اليوم لسد احتياجات السوق المحلي، بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل في ديسمبر 2021، وتصل الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 420 ألف طن أسفلت، و150 الف طن سولار خفيف، و192 ألف طن سولار ثقيل، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بنسبة 92٪، وجار إتمام الأعمال الميكانيكية وتجهيزات تجارب بدء التشغيل، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي في سبتمبر 2021.

وتطرق الوزير إلى مشروع إنشاء خط العامرية / العلمين بطول 120 كم وقطر 32" من خلال الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، ويهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة القومية من خلال نقل كميات الغاز الطبيعي لتغذية مدينة العلمين الجديدة وكذلك تغذية مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، بتكلفة استثمارية 540 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء التشغيل في الربع الثالث من العام 2021، وأوضح أن النسبة الفعلية لتقدم الأعمال حوالي 68 %، تضمنت تغليف وتنفيذ لخط قطر 24" بطول 10 كم من برج العرب لتغذية محطة كهرباء ميداليك / ميدور، وتغليف وتنفيذ لخط قطر 32" بطول 120 كم من العامرية لتغذية مدينة العلمين الجديدة، والأعمال تشمل تنفيذ عدد 38 تعدية حفر افقي و عدد 50 تعدية حفر مكشوف و أعمال حفر صخري بكمية 40 كم.

وتناول المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع موقف تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على مساحة 114 فداناً، بمعرفة الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، ويستهدف إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة الصديقة للبيئة ((MDF-E0، بطاقة انتاجية 205 آلاف متر مكعب سنوياً من MDF، بتكلفة استثمارية نحو 220 مليون يورو، ومن المتوقع بدء التشغيل في إبريل 2022.