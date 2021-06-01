رئيس "زراعة النواب": مصر قادرة على الدفاع عن حقوقها المائية



كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها في إدارة ملف السد الإثيوبي، وذلك بالصورة التي تحافظ على حقوق مصر السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضي الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى.

وأضاف: "لن تضُار مصر ولن تتأثر حصتها في المياه، وكل الحلول مطروحة في هذا الملف، رغم التعنت من قبل الجانب الإثيوبي".

وتابع: "كلنا ثقة في القيادة السياسية، ومصر قادرة للدفاع عن حقوقها المائية التاريخية، ولن تجرؤ أي دولة على المساس بأي من هذه الحقوق التاريخية".

كما أوصت اللجنة بإعداد دراسة وافية ومستفيضة حول إمكانية انشاء محطة رفع في المنطقة بين ترعة السلام ومصرف الطويل لتعظم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في هذه المنطقة وحماية الرقعة الزراعية في هذه المنطقة من الغرق.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من الضرائب العقارية ووزارة الري لدراسة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضي الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحري.