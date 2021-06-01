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زيادة ساعة واستثناءات.. تفاصيل تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والكافيهات

10:51 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
زيادة ساعة واستثناءات.. تفاصيل تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والكافيهات

غلق المحلات

كتب- محمد نصار:

يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيون تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيما يخص العودة للمواعيد الصيفية لعمل المحلات والورش والمطاعم.

وجاءت المواعيد الصيفية كالتالي:

- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًّا من الساعة 7 ص وتغلق الساعة 11 م.

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 ص.

- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة 5 ص وتغلق الساعة 1 ص.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 ص وتغلق 7 م.

- تُستثنى كلٌّ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من القرار.

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