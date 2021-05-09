إثر إصابته بفيروس كورونا.. وفاة القمص برسوم فهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفيوم
كتب- مينا غالي:
أعلن المركز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، وفاة القمص برسوم فهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء بفيديمين بالفيوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتقدم الأنبا إرميا بخالص العزاء للأنبا أبرام، مطران الفيوم ورئيس دير الملاك غبريال العامر بجبل النقلون، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص برسوم فهيم، طالبا عزاء سمائياً لأسرته وأولاده ومحبيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع القديسين.
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