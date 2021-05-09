25 مليون طن سنويًّا.. وزير النقل يكشف عن خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورش جبل الزيتون بالإسكندرية (المتخصصة في إصلاح وعمرات عربات البضائع بالسكك الحديدية)، أمس السبت، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

بدأت الجولة بعرض تقديمي عن الورشة التي تبلغ مساحتها نحو 18 فدانًا (يعادل 75600 متر مربع)؛ بما فيها الأحواش الخارجية، ويبلغ عدد العمالة الحالية نحو 530 مهندسًا وفنيًّا وعاملًا وإداريًّا موزعين؛ حيث تقوم الورش بإجراء العمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء التجديدات الشاملة لعربات (الحديد- الطفلة- الفحم بنوعيه)، وكذلك إصلاح العوارض الجسيمة للعربات.

وتفقد الوزير أيضًا أقسام الورشة المختلفة (البواجي- مخارط العجل- قسم رمان البلي- الصاج- مخارط الدقي- اللحام)، وشاهد مراحل إصلاح وعمرات عربات البضائع.

وأكد الوزير، خلال جولته، ضرورة تحديث كل المعدات بالورشة واستغلال كل المساحات بها؛ لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجية الورشة، بهدف زيادة عدد العربات التي يتم إصلاحها وإجراء العمرات لها، لافتًا إلى أن وزارة النقل لديها خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية، ليصل إلى 25 مليون طن سنويًّا، بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات على الطرق.

وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، تم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، وتم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال، وأخيرًا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (300 عربة كشف قلاب، وهي نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر- 375 عربة سطح حاويات- 150 عربة صهريج- 125 عربة صندوق- 50 عربة سبنسة).

والتقى الوزير عمال الورشة وقائدي القطار بمنطقة الإسكندرية، وتناول الإفطار معهم، مؤكدًا أنه تعهد عندما تولى حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين، وذلك بسواعد أبنائها، لافتًا إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية؛ لذا يجب أن يقوم الكل بالمهام الموكلة إليه وأن يتسم بالانضباط واليقظة التامة، وأن يتسابق الجميع لخدمة المواطن المصري؛ خصوصًا أن الدولة قد وفرت كل الإمكانات لمرفق السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة إلى جمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معًا؛ حيث إن خطة التطوير ترتكز على خمسة محاور رئيسية "الوحدات المتحركة (جرارات- عربات)- البنية الأساسية (السكة- المحطات- المزلقانات)- وسائل السيطرة على مسير القطارات (كهربة الإشارات)- تطوير الورش- تطوير العنصر البشري والارتقاء به)، وأنه تم تدعيم أسطول الجر بالسكة الحديد لتدعيم قطارات الركاب والبضائع.

ولفت الوزير إلى أن الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يعملـ وأنه بزيادة إنتاجية الورش ستزداد الحوافز، وأن الأرباح للشركات الرابحة فقط وأنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم، مشيرًا إلى خطة تطوير العنصر البشري والارتقاء به؛ حيث تم وضع وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة .

ونوه وزير النقل بأهمية لجنتَي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.