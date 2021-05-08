رياح وسحب وبرق.. الأرصاد تكشف ظاهرة تضرب غرب البلاد الآن

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المتوسطة والمرتفعة حاليًا على غرب البلاد، من الحدود الليبية إلى مطروح.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، أن هناك ظاهرة في غرب البلاد الآن عبارة عن السحب المتوسطة والمرتفعة يصاحبها البرق والرعد أحيانًا، ويصاحبها سقوط الأمطار عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.

ووصلت درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى، إلى 44 درجة مئوية.





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