البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يدور حول الأرض 16 مرة يوميا

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد مجدي باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة في اليوم الواحد.

وأضاف مجدي، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، أن اللفة الواحدة تستغرق حوالي ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، ويدور بسرعة حوالي 128 ألف كم/ساعة، وطوله 30 متر ووزنه 21 طنًا.

وأشار الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن السرعة الحالية للصاروخ تبلغ حوالي 7.7 كم في الثانية.

ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية و الخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.