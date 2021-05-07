البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يدور حول الأرض 16 مرة يوميا

03:32 م الجمعة 07 مايو 2021
البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يدور حول الأرض 16 مرة يوميا

الصاروخ الصيني

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد مجدي باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة في اليوم الواحد.

وأضاف مجدي، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، أن اللفة الواحدة تستغرق حوالي ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، ويدور بسرعة حوالي 128 ألف كم/ساعة، وطوله 30 متر ووزنه 21 طنًا.

وأشار الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن السرعة الحالية للصاروخ تبلغ حوالي 7.7 كم في الثانية.

ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية و الخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

الصاروخ الصيني أبحاث الفضاء البحوث الفلكية

الخبر التالى:

تعديل مواعيد وإيقاف مؤقت.. قرارات للسكة الحديد لرفع معدلات سلامة القطارات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد بعض الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا