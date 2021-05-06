الاصطدام بمنطقة مأهولة.. الجمعية الفلكية بجدة توضح السيناريو الأسوأ للصاروخ الصيني

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث من الصاروخ الصيني، هو سقوط أحد أجزاء حطامه على شخص ما، ومن المحتمل أن يكون قاتلا ولكن من غير المرجح أن يسقط العديد من الضحايا.

وأضاف أبوزاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن الحطام سيندفع بسرعة 160 كم في الساعة تقريبًا، لذلك قد يكون هناك أضرارا باهظة للممتلكات، ولكن نظرًا لأنه سينتشر على طول أكثر من 100 كم على طول المسار، فمن المحتمل أن تصطدم قطعة واحدة أو قطعتين بمنطقة مأهولة بالسكان.

ويستخدِم الصاروخ CZ-5B الأكسجين السائِل والهيدروجين السائِل وكيروسين الأكسجين كوقود للإطلاق والدفع، ومن المُفترض أن يكون خزان الوقود به أُفرِغ تماما منذ يوم 1 مايو، لكِنُه يدور تحت تأثير المجال الجذبي الأرضي، وقد تحترِق أجزاء مِنه عِند عبورُه الغلاف الجوي.

ويترقب العالم بشغف مسار الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، وفقدت السيطرة عليه، ومن المتوقع سقوطه في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.