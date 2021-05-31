بالرابط.. ننشر نتيجة تعديلات المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة تعديلات المرحلة الثالثة لرياض الأطفال "2020 - 2021".

ويمكن الحصول على نتيجة التعديلات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وبعد ذلك يتم الدخول على تبويب نتيجة تعديلات المرحلة الثالثة لرياض الأطفال، ليتم تحويلك إلى صفحة النتيجة.

وعقب ذلك يتم إدخال الرقم القومي للطفل والضغط على "بحث" لتظهر نتيجة التقديم.