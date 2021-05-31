بعد إصابته بكورونا.. وفاة الدكتور مساعد عبد العاطي عن عمر يناهز ٥٢ عاما

كتب- أحمد مسعد:

رحل صباح اليوم، الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي، عن عمر يناهز 52 عاما، داخل إحدى المستشفيات في القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بحسب أحد أفراد الأسرة.

الدكتور مساعد عبد العاطي، كان أستاذ القانون الدولي "قانون البحار"، وعمل حتى تقلد منصب نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وخبير قانوني مهتم بشأن قضية سد النهضة.

وبحسب أحد المقربين، أكد تشيع جثمان الفقيد بإحدى قرب محافظة الفيوم مسقط رأسه.​