16 مليون متابع.. الأهرامات والمتحف المصري يستقبلان مدونا روسيا شهيرا

(مصراوي):

استقبل اليوم المتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف، والذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع إنستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام المدون الروسي بجولة بحديقة المتحف وقاعاته المختلفة، والذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة، وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.

وحرص على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول، والتي قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، داعيا جميع متابعيه لزيارة مصر و معالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.​