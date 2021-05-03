مضاعفات مؤسفة.. الإعلان عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

02:41 م الإثنين 03 مايو 2021
مضاعفات مؤسفة.. الإعلان عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

إيمان الحصري

كتب- مينا غالي:

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن إجرائها عملية جراحية منذ أسبوعين، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى.

وقال منشور على صفحة إيمان الحصري الرسمية: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية إيمان الحصري.. ‏‎أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخرى".

واختتم المنشور: "نطلب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل".

إيمان الحصري موقع التواصل الاجتماعي عملية جراحية

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