حدث في 8 ساعات| موعد الانتهاء من بناء سد النهضة.. وأول تحذير رسمي من الفطر الأسود
شهدت الساعات الماضية اليوم السبت، عددًا من الأخبار السياسية والاقتصادية المهمة داخل مصر وخارجها كان منها، الرئيس السيسي يطلع على خطة استراتيجية تحلية المياه، وإثيوبيا تعلن موعد الانتهاء من سد النهضة، والصحة تحذر رسميًا من الفطر الأسود.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
4 طرق.. وزارة الصحة تحذر من عدوى مرض الإيدز
-
وزير المالية: نسعى إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج
-
ربع مليار جنيه ربح في 2021.. "المتحدة" تكشف كيف حولت خسائرها إلى أرباح؟
-
مدبولي: الحكومة مستمرة في دعم جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
-
الأطباء ترفض بيان الصحة في أزمة التكليف.. وتناشد "مدبولي" بالتدخل
-
بأسماء 4 كُتّاب وإعلاميين.. "المتحدة" تطلق 4 جوائز متنوعة للسيناريو
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان