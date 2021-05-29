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حدث في 8 ساعات| موعد الانتهاء من بناء سد النهضة.. وأول تحذير رسمي من الفطر الأسود

07:04 م السبت 29 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| موعد الانتهاء من بناء سد النهضة.. وأول تحذير رسمي من الفطر الأسود

حدث في 8 ساعات

شهدت الساعات الماضية اليوم السبت، عددًا من الأخبار السياسية والاقتصادية المهمة داخل مصر وخارجها كان منها، الرئيس السيسي يطلع على خطة استراتيجية تحلية المياه، وإثيوبيا تعلن موعد الانتهاء من سد النهضة، والصحة تحذر رسميًا من الفطر الأسود.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة وزارة الصحة نقابة الأطباء الفطر الأسود مصطفى مدبولي شريف دسوقي الرئيس السيسي المتحدة للخدمات الإعلامية مساعد الطيار أبواليسر

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