حدث في 8 ساعات| موعد الانتهاء من بناء سد النهضة.. وأول تحذير رسمي من الفطر الأسود

شهدت الساعات الماضية اليوم السبت، عددًا من الأخبار السياسية والاقتصادية المهمة داخل مصر وخارجها كان منها، الرئيس السيسي يطلع على خطة استراتيجية تحلية المياه، وإثيوبيا تعلن موعد الانتهاء من سد النهضة، والصحة تحذر رسميًا من الفطر الأسود.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: