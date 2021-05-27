"التموين": الطاقة الاستيعابية للمكتب النموذجي ببورسعيد تصل لـ 12 ألف معاملة شهريا

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المكتب النموذجي الذي تم افتتاحه اليوم في بورسعيد، يقع على مساحة 325 مترا مربعا ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال 16 "شباك خدمة" و24 موظفا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف معاملة شهريا.

وأوضح عشماوي، أنه تم تصميمه وفقًا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين"، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.

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