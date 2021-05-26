مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية لدولة جيبوتي

كتب - محمد سامي:

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إقلاع طائرتي نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتي الشقيقة.

يأتي ذلك استمراراً للدور المصري الرائد عربياً وإفريقياً ودولياً وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتي، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتي في مواجهة التحديات التى يواجهها.

يأتي ذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.