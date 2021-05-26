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اطمئنوا.. شوقي لأولياء الأمور: لدينا جيش من المهندسين لعدم اختراق "التابلت" بامتحانات الثانوية

01:47 م الأربعاء 26 مايو 2021
اطمئنوا.. شوقي لأولياء الأمور: لدينا جيش من المهندسين لعدم اختراق "التابلت" بامتحانات الثانوية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بشأن التخوفات من إمكانية تهكير واختراق أجهزة التابلت أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي، في تصريحات له عبر جروب أولياء أمور مصر، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لديها جيش من المهندسين بالتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة محاولات اختراق التابلت، مضيفًا: "نحن نعلم كل هذا ولدينا جيش من المهندسين، ومعنا أجهزة الدولة كلها، اطمئنوا".

جاء ذلك ردًّا على مخاوف بعض أولياء الأمور الخاصة بمحاولة البعض تهكير التابلت أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2021.

طارق شوقي التابلت امتحانات الثانوية أولياء الأمور

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