السيسي يتابع الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

كتب - محمد سامي:

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي.

ووجه الرئيس السيسي، الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، بالتدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

يشار إلى أن الشركة المُتحدة أعلنت التكفل بمصاريف علاج الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية أمس الإثنين، نتج عنها بتر ساقه.