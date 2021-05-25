مايا مرسي: مصر حققت خطوات جادة بملف حقوق المرأة خلال السنوات الماضية

كتبت: نور العمروسي

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادة بملفات حقوق المرأة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، خلال الـ6 سنوات الأخيرة، فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الافتراضية التى نظمتها السفارة المصرية فى واشنطن، لمساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى، بمجلسى النواب والشيوخ حول حقوق وتمكين المرأة فى مصر، والتى تأتى فى إطار سلسلة من الجلسات التى تنظمها السفارة منذ بدء دورة الكونجرس الجديدة 117 فى إطار تواصل نشط بمجلسى النواب والشيوخ، لشرح مواقف مصر من القضايا الداخلية والاقليمية المختلفة.

شارك فى الجلسة ممثلون عن وزارة الخارجية الأمريكية من إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة العالمية، وممثلاً عن مكتب المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية، فضلاً عن بعض ممثلى بعض مراكز الفكر.