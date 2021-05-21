الإسكان: اعتماد الحسابات الختامية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

تب- أحمد مسعد:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء والعدد الآخر عبر الفيديوكونفرانس، القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019/2020.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالشركة وشركاتها التابعة، على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة في تطوير منظومة العمل بالشركة، وجهود مواجهة الأمطار والسيول، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بخدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

كما توجه المهندس ممدوح رسلان، وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ورئيس الجمعية العامة للشركة، على دعمه الدائم والمستمر للنهوض بهذا القطاع الحيوى الذي يهم كل المواطنين، ولكل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على جهودهم المستمرة لخدمة المواطنين.

وقال المهندس ممدوح رسلان: تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل العدادات مُسبقة الدفع، وتم تركيب 530 ألف عداد مسبق الدفع، وجارٍ توريد 576 ألف عداد، و27 ألف عداد بأقطار كبيرة، كما تم تركيب 17 ألف عداد بالجهات الحكومية، مع توفير أكثر من وسيلة للتحصيل الإلكتروني، من خلال تطبيق 125، والموقع الإلكتروني للشركة القابضة، والبوابة التجارية الإلكترونية، وتطبيقات ونقاط البيع لشركات الدفع الإلكتروني، والتي تصل إلى 416 ألف نقطة بيع تقريبًا، بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات "الإسكادا" في 138 محطة، مع التحديث المستمر للمخطط العام، وتدقيق وتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحديث خرائط النظم الجغرافية (GIS)، وإعداد الدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هناك 211 محطة للمياه والصرف حاصلة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) حتى أبريل 2021، وتلك المحطات تمثل 52 % من إجمالي مياه الشرب المنتجة، و30% من مياه الصرف المعالجة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة وضعت خطة لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 10 % خلال 5 سنوات، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تنفيذ 4 محطات طاقة شمسية بالشركات التابعة، بإجمالي قدرة 477 كيلو وات، وتم تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، بمحطة معالجة الصرف الصحي في سخا لإنتاج ما يقرب من 16 ميجاوات يوميًا، كما أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الفنية لتقليل الفاقد بشبكات مياه الشرب، كالتوسع في برامج الكشف عن التسرب (DMA)، بالإضافة إلى تركيب عدادات لقياس الإنتاج بالمحطات، وإحلال وتجديد الشبكات، وتركيب واستبدال العدادات العاطلة، والتوسع في مواجهة وصلات الخلسة.