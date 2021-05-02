شيخ الأزهر: تراث الأمة الإسلامية ليس عائقا لها عن التقدم والتألق

09:38 م الأحد 02 مايو 2021
شيخ الأزهر: تراث الأمة الإسلامية ليس عائقا لها عن التقدم والتألق

الإمام الأكبر أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن تراث الأمة الإسلامية لم يكن -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة.

وأكد خلال تغريدة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، الأحد، أن على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر تراث الأمة الإسلامية فيسبوك

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