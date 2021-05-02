برلماني يطالب الحكومة بزيادة عدد مراكز تلقي لقاح "كورونا" تخفيفًا عن كبار السن

02:23 م الأحد 02 مايو 2021
برلماني يطالب الحكومة بزيادة عدد مراكز تلقي لقاح "كورونا" تخفيفًا عن كبار السن

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومةَ بزيادة عدد المستشفيات والوحدات الصحية المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية؛ تخفيفًا لمعاناة المواطنين حاليًّا؛ لا سيما كبار السن.

وقال حسين، في بيان له اليوم الأحد، إن عددًا كبيرًا من المواطنين يعانون بسبب صعوبة انتقالهم إلى المستشفيات الوحدات الصحية المخصصة لتلقي لقاح كورونا؛ نظرًا لابتعادها عن محل إقامتهم، مشيرًا إلى أن كل مستشفى أو وحدة صحية تخدم منطقة جغرافية كبيرة، ويضطر المواطنون إلى اتخاذ أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إليها، وهو ما يمثل صعوبة على عدد كبير من المواطنين؛ ولا سيما كبار السن الذين يعدون من الفئات ذات الأولوية في تلقي اللقاح بالمرحلة الأولى.

ودعا النائب هشام حسين، الحكومة، إلى إعادة النظر في خريطة مراكز تلقي اللقاح؛ ليتم التوسع فيها، بحيث تشمل أكبر قدر ممكن من المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يسهل حركة انتقال المواطنين إليها لتلقي اللقاح.

وأشاد حسين بتخصيص تطبيق إلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، وتحديد موعد لكل منهم، متابعًا بأن هذا أمر جيد؛ ولكن المراكز التي يتم توجيه المواطنين إليها لتلقي اللقاح تبعد كثيرًا عن محل إقامتهم.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى أن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح، ستسهم أيضًا في سرعة خطوات تلقي جميع المواطنين للقاح، بما يؤدي بدوره إلى تقليل نسبة الإصابات والحماية من الفيروس، بقدر الإمكان، لا سيما في تلك الفترة الحرجة التي تزداد فيها شراسة ذلك الفيروس على مستوى العالم، حيث ارتفع عدد الإصابات من جديد وبدأ عدد من الدول في دراسة اتخاذ قرارات حظر التجوال من جديد.

مجلس النواب لقاح كورونا كبار السن هشام حسين فيروس كورونا

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