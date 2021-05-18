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البابا تواضروس: مبادرة إعادة إعمار غزة تؤكد دور مصر التاريخي في دعم الشعوب العربية

05:13 م الثلاثاء 18 مايو 2021
البابا تواضروس: مبادرة إعادة إعمار غزة تؤكد دور مصر التاريخي في دعم الشعوب العربية

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بالمباردة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتقديم خمسمائة مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التي جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار، في لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يمرون بها.

وأكدت الكنيسة أن هذه المبادرة تؤكد بوضوح على دور مصر التاريخي الذي قامت به ومازالت في دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب. بحسب بيان صحفي.

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متعافون اليوم

246909

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