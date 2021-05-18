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رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي والاستثماري بـ"شطا" في دمياط

03:55 م الثلاثاء 18 مايو 2021
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي والاستثماري بـ"شطا" في دمياط

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتم تنفيذه بموقع شطا ٢ بمحافظة دمياط، يرافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع في مشروعات الإسكان، والتي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن المشروع يضم ٢٠ عمارة؛ عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية، بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وتحتوي كل عمارة على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية؛ من بينها ١٣ عمارة إسكان اجتماعي و٧ عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع ٣٢٠ وحدة تجارية، فضلًا عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.

مصطفى مدبولي مشروع الإسكان الاجتماعي دمياط التنمية المحلية

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