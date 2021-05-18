بعد الانتهاء من إنشائه.. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

كتب- محمد سامي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء بثا مباشرا لكورنيس مدينة المنصورة الجديدة والذي يضم أماكن لتناول الطعام والشراب بالإضافة إلى ممشى للدراجات، مؤكدا أنه تم قطع شوطا كبيرا في تنفيذ تلك المدينة والتي سيستفيد منها أهالي الدقهلية بصفة خاصة والدلتا بصفة عامة.

وأكد يونس أنه تم طرح تلك الفيلات للبيع كما أنه يوجد وحدات سكنية للإسكان المتوسط والاجتماعي.

وتفقد مدبولي مواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة، توجه رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الدقهلية، لتفقد مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، كما تفقدوا أعمال إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا.

وأثنى رئيس الوزراء على كافة مشروعات الطرق والكباري، التي يتم تنفيذها للتيسير على حركة المواطنين والبضائع، والتي تعد ركيزة أساسية للنهضة التنموية التي تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه أقصى درجات الاهتمام لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وبذل الجهود الممكنة للتخلص من القمامة، ورفع المخلفات من الشوارع بمحافظة الدقهلية، حرصا على سلامة وصحة أهالينا بالمحافظة.