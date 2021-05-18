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البداية بـ11مدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن تدريس اللغة الصينية بالمدارس

11:55 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
البداية بـ11مدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن تدريس اللغة الصينية بالمدارس

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن سبب تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية بالمدارس، بداية من العام المقبل للصف الأول الإعدادي.

وقال شوقي، في تصريحات له عبر جروب محبي د. طارق شوقي على واتس آب، إن مصر توفر لأبنائها لغات عديدة "اختيارية" كلغة ثانية لتمكينهم من التعامل مع العالم ولتمكينهم من اقتحام مجالات عمل جديدة في مصر وخارجها، موضحا أن اللغة الصينية أصبحت تدرس في العالم الغربي كله نظرا للتطور الهائل في آسيا عموما والاحتياج لها في المنافسة العالمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن اللغة الثانية اختيارية، مضيفا: "نحن نجتهد لتوفير كل ما يمكن لتعليم أولادنا لمن يريد".

وشددت وزير التعليم على أن تدريس اللغة الصينية "اختياري"، تبدأ بتجربة محدودة في 10 مدارس عامة فقط ومدرسة واحدة للتعليم الفني العام المقبل.​

طارق شوقي تدريس اللغة الصينية وزير التربية والتعليم

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