درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء 19 مايو

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة، إن الطقس ليلا، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء، فيما تصل الرطوبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية إلى 70%، وتبلغ على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء 85%، وتبلغ على جنوب الصعيد 25%.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد، إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 20 ـ 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 ـ 29، ووسط سيناء بين 19 ـ 27، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر بين 26 ـ 37، وشمال الصعيد بين 22 ـ 36، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 40 درجة مئوية.​