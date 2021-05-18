​رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ: على الكيان الصهيوني نقل مواطنيه خارج المنطقة العربية

(مصراوي):

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الكيان المحتل الإسرائيلي بإعادة حساباته، مضيفًا: "لقد فقد الكيان الصهيوني تعاطف معظم دول العالم وعليه طرح مبادرة لإحلال السلام بشكل عاجل وطوعي، أو التفكير جديا في وضع بدائل استراتيجية لكيفية نقل مواطنيه المحتلين خارج منطقتنا العربية بالكامل، فلم يعد التعايش مع هذا الكيان السرطاني مقبول بعد الآن. وهناك متغيرات على الأرض تقول أن هذا ممكن".

وأشاد سامي بتحركات الفلسطينيين ومقاومتهم أثناء رفضهم ترك منازلهم في حي الشيخ جراح، متابعًا: "على الفلسطينيين الإخلاص للقضية وأن يقبلوا أن يكون هناك ثمن غالي في سبيل تحررهم وأن يكون ولائهم للقضية وليست لجماعات وجهات لها مصالحها الشخصية".

وأكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ أن تحركات القيادة السياسية بمصر خلال الفترة الماضية كانت مشرف للغاية، مستطردًا: "ونحن من موقعنا كحزب له اختلافات مع النظام في بعض الملفات قررنا تنحية كافة الخلافات جانبًا، أو تأجيلها حاليًا، في سبيل دعم القيادة السياسية في قراراتها المصيرية خلال الفترة الحرجة القادمة، بل الاستعداد للوقوف معها وتحمل التبعات أمام الشعب عن أي قرارات مصيرية بشأن القضايا الخارجية الهامة كسد النهضة وكذلك الموقف حيال القضية الفلسطينية".