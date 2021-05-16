بسبب العدوان على غزة.. جامعة الأزهر بفلسطين تعلن تعليق الأنشطة التعليمية والإدارية

اثار القصف الاسرائيلي على غزة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر في غزة، تعليق النشاط الأكاديمي والإداري، نظراً لعدوان الاحتلال الغاشم والوحشي على المدن الفلسطينية وبالأخص قطاع غزة؛ والذي يتعرض لقصف وتدمير، وحفاظاً على سلامة العاملين والطلبة وتقديراً للظروف الحالية

وأعلنت جامعة الأزهر في غزة في بيان لها، الأحد، إيقاف جميع أنشطة التعليم الإلكتروني من محاضرات وتكليفات وامتحانات، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

كانت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين أعلنت أمس، تأجيل امتحانات الثانوية بشقيها الشفوي والتحريري، والتي كان من المقرر عقدها بتاريخ : 2021/6/1، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة .

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الموعد الجديد للامتحانات عقب انتهاء العدوان الهمجي من قبل الاحتلال، وسيتم إعلام الطلاب به.

وكان الأزهر الشريف، قد أعلن في وقت سابق جداول امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، التي تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

ونشر مصراوي الخريطة الزمنية لامتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات والعلوم والإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، وهي كما يلي:

امتحانات الثانوية الأزهرية

- تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص)، السبت 22 مايو الحاري، على أن تنتهي الاثنين 31 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات (الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 19 يونيو المقبل، وتنتهي الأحد 1 أغسطس.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، السبت 14 أغسطس، وتنتهي الأربعاء 18 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد ، عالية، تخصص) السبت 21 أغسطس، وتنتهي الاثنين 30 من الشهر نفسه.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي الاثنين 13 من الشهر نفسه.