"الجيزة": رفع 552 طن مخلفات.. وغلق محال ومقاهي لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

الجيزة - أ ش أ:

تقوم أجهزة محافظة الجيزة بجهود كبيرة لرفع مستوى الخدمات ومتابعة سريان القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات و تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شن مركز ومدينة منشأة القناطر عددًا من الحملات بنطاق قرى وشوارع المدينة أسفرت عن غلق 5 محال تجارية ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق وتحرير 6 محاضر إِشغال طريق، كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 90 طن مخلفات بمختلف قطاعات المدينة.

وقامت أجهزة حي جنوب بشن حملة استهدفت إشغالات الباعة الجائلين وقد تم من خلال الحملة رفع كافة محتويات ملاهى والعاب أطفال بشارع المحطة و تم إيداع ماتم رفعه مخازن الحى.

وأسفرت حملة لمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع مقهى ومحل تجارى لمخالفتهما لمواعيد الغلق وتحرير 3 محاضر لعدم إرتداء الكمامة ومصادرة 18 حالة إشغال بالإضافة إلى رفع 92 طن مخلفات بنطاق قرى ( الشوبك، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق ).

وبنطاق حى العجوزة تم شن حملة مكبرة شملت شوارع ( النيل، العلميين، سور نادى الترسانة، وادى النيل، دمشق ) تم خلالها مصادرة مجموعة من المخالفات وحالات الإشغال والتى تم إيداعها مخازن الحى.

وبنطاق حى الوراق ، تم توجيه لجان متابعة برفقة قوات الأمن شملت عدة شوارع أسفرت عن مصادرة 50 شيشة و 25 كرسيا .

ونفذت أجهزة حى شمال الجيزة عددا من الحملات بشوارع ( محمد حجازى، العامل الأول، سعد زغلول، طلعت حرب، النيل، المحطة ) والتى أسفرت عن مصادرة عدد 35 شيشة و 27 كرسيا ومحضرين مخالفة وغلق وتشميع مقهى وقاعة أفراح والتحفظ على الملاك بمعرفة القوات الأمنية المرافقة.

كما تمكنت إدارات البيئة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة من رفع 310 أطنان مخلفات بنطاق مركز ومدينة أوسيم و60 طنا بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

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