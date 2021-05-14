الصحة تحذر هذه الفئة من تناول كعك العيد

كتب- أسامة علي:

حذرت وزارة الصحة، مرضى السكري من الإكثار في تناول الكعك في عيد الفطر المبارك.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه يجب على مريض السكر عدم الإكثار من تناول الكحك في عيد الفطر، فتكفي واحدة في اليوم مع عدم إضافة السكر عليها.

وقالت الوزارة، إن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.