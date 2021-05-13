زحام وكمامات.. لحظة خروج المصلين من الجامع الأزهر بعد صلاة عيد الفطر "فيديو"
كتب- محمد نصار:
أدى العشرات من المصلين صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في الجامع الأزهر الشريف.
وشهد المسجد زحاما وإقبالا من جانب المصلين لتأدية صلاة العيد، في ظل التمسك من جانب عدد كبير من المصلين بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحرص الغالبية من المصلين على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في ضوء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار الفيروس خلال مظاهر عيد الفطر المبارك.
ورصدت عدسة مصراوي لحظة خروج المصلين من أبواب الجامع الأزهر الشريف عقب الانتهاء من أداء الصلاة.
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