زحام وكمامات.. لحظة خروج المصلين من الجامع الأزهر بعد صلاة عيد الفطر "فيديو"

09:47 ص الخميس 13 مايو 2021
زحام وكمامات.. لحظة خروج المصلين من الجامع الأزهر بعد صلاة عيد الفطر "فيديو"

صورة من محتوى الفيديو

كتب- محمد نصار:

أدى العشرات من المصلين صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في الجامع الأزهر الشريف.

وشهد المسجد زحاما وإقبالا من جانب المصلين لتأدية صلاة العيد، في ظل التمسك من جانب عدد كبير من المصلين بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص الغالبية من المصلين على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في ضوء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار الفيروس خلال مظاهر عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة مصراوي لحظة خروج المصلين من أبواب الجامع الأزهر الشريف عقب الانتهاء من أداء الصلاة.

عيد الفطر صلاة عيد الفطر الجامع الأزهر

الخبر التالى:

وزير النقل: تشغيل برج إشارات أوتوماتيكي بين شبرا وقليوب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا