درجات الحرارة أول أيام العيد.. الأرصاد تعلن طقس الخميس 13 مايو

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار الخميس، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المنتظر أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر واحد إلى 5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر و25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 18

الاسكندرية 27 18

وادى النطرون 28 17

طنطا 32 18

شبين الكوم 33 18

دمنهور 29 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 26 19

دمياط 27 18

الزقازيق 33 18

المنصورة 32 17

الاسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 33 22

طابا 32 19

كاترين 32 16

الطور 34 22

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 20

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 23

قنا 36 24

الأقصر 37 24

أسوان 37 25

ادفو 38 25

أبوسمبل 38 24

الوادى الجديد 36 18

شلاتين 33 24

ابو رماد 32 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 31 25