قومي المرأة يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الفطر

01:23 م الأربعاء 12 مايو 2021
قومي المرأة يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الفطر

الدكتورة مايا مرسي

كتبت - نور العمروسي:

أرسل المجلس القومي للمرأة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في رسالتها: "يسعدني ويسعد أعضاء المجلس القومي للمرأة وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات أن نبعث لسيادتكم أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار".

كما يتوجه المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم بهذه المناسبة المباركة سائلين الله عز وجل أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم.

مايا مرسي السيسي عيد الفطر

الخبر التالى:

عودة للعمل ثالث أيام العيد.. وزير التموين: استلام ٢.٢ مليون طن قمح حتى الآن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إلغاء إجازات وغلق أماكن.. 25 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا والتعديات في العيد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا