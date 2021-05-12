قومي المرأة يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الفطر
كتبت - نور العمروسي:
أرسل المجلس القومي للمرأة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في رسالتها: "يسعدني ويسعد أعضاء المجلس القومي للمرأة وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات أن نبعث لسيادتكم أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار".
كما يتوجه المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم بهذه المناسبة المباركة سائلين الله عز وجل أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم.
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